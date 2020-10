Nobel chimica a due donne per la tecnica del “taglia-incolla il Dna” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Va a due donne il Nobel per la Chimica quest’anno: e viene diviso equamente tra la biochimica francese Emmanuelle Charpentier e la chimica americana Jennifer A. Doudna, le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il Dna e che permette di riscrivere il codice della vita. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Va a due donne il Nobel per la Chimica quest’anno: e viene diviso equamente tra la biochimica francese Emmanuelle Charpentier e la chimica americana Jennifer A. Doudna, le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il Dna e che permette di riscrivere il codice della vita.

