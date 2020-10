“No, anche tu no!”. Ballando con le stelle, dopo Alessandra Mussolini si fa male anche Rosalinda Celentano. Cosa è successo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non sta andando niente come doveva. Parliamo dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Duemilaventi, appunto. Per Milly Carlucci si tratta di una sfida continua, ma Cosa si aspettava, in fondo? Tanto che più di qualcuno ha parlato di un vero e proprio “medical drama”, ovvero di un “dramma medico” che ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo. Come ricorderete ci sono stati i casi positivi al Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina e dopo l’intervento d’appendicite di Raimondo Todaro, negli ultimi giorni hanno avuto dei problemi di salute Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano. La prima è stata vittima di una brutta caduta in sala prove mentre la seconda ha qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non sta andando niente come doveva. Parliamo dell’edizione 2020 dicon le. Duemilaventi, appunto. Per Milly Carlucci si tratta di una sfida continua, masi aspettava, in fondo? Tanto che più di qualcuno ha parlato di un vero e proprio “medical drama”, ovvero di un “dramma medico” che ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo. Come ricorderete ci sono stati i casi positivi al Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina el’intervento d’appendicite di Raimondo Todaro, negli ultimi giorni hanno avuto dei problemi di salute. La prima è stata vittima di una brutta caduta in sala prove mentre la seconda ha qualche ...

