No agli aumenti salariali | salta la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Si interrompe la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. A far saltare il tavolo il nodo degli aumenti salariali, con Federmeccanica che rifiuta aumenti oltre l’inflazione.

TORINO. Il no di Federmeccanica all’incontro nazionale sugli aumenti economici richiesti dai sindacati ha prodotto una serie di scioperi in molte fabbriche del Torinese. Oggi hanno incrociato le bracc ...Bezos e Musk: sono 2mila189 i miliardari nel mondo. In Italia quaranta. Il fondatore di Amazon in pieno lockdown ha aumentato la sua fortuna di 74 miliardi ...