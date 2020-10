"Niente alt, solo 2-3 colpi". Ma per il gip gridò: "Spara" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Il figlio di Genny 'a carogna: "Non abbiamo puntato l'arma". Il giudice convalida il fermo «Spara alla guardia, Sparalo, Sparalo». Sarebbero state le ultime parole pronunciate da Luigi Caiafa, il rapinatore 17enne ucciso domenica a Napoli da un poliziotto, indirizzata al complice, Ciro De Tommaso. È quanto risulta dall'ordinanza emessa dal gip Gabriella Bonavolontà, che ieri ha confermato il fermo per rapina aggravata e ricettazione, del diciottenne, figlio di Genny 'a carogna, l'ex capo ultrà del Napoli ora collaboratore di giustizia. Nel provvedimento vengono ricostruiti i concitati momenti della rapina ai danni di tre giovani, che si trovavano a bordo di un'auto parcheggiata in via Duomo, nei pressi di via Marina e della zona portuale. Secondo la dinamica, fondata sulle ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Il figlio di Genny 'a carogna: "Non abbiamo puntato l'arma". Il giudice convalida il fermo «alla guardia,lo,lo». Sarebbero state le ultime parole pronunciate da Luigi Caiafa, il rapinatore 17enne ucciso domenica a Napoli da un poliziotto, indirizzata al complice, Ciro De Tommaso. È quanto risulta dall'ordinanza emessa dal gip Gabriella Bonavolontà, che ieri ha confermato il fermo per rapina aggravata e ricettazione, del diciottenne, figlio di Genny 'a carogna, l'ex capo ultrà del Napoli ora collaboratore di giustizia. Nel provvedimento vengono ricostruiti i concitati momenti della rapina ai danni di tre giovani, che si trovavano a bordo di un'auto parcheggiata in via Duomo, nei pressi di via Marina e della zona portuale. Secondo la dinamica, fondata sulle ...

spadavigile : @Alt_Em_End Ma io non devo chiedere niente. È un mio pensiero fondato su fatti, altrimenti dovresti spiegarmi come… - alt_eq : @BortolonMatteo @rainiero43 @sunday_ky @heyjude_90 Niente, sono analfabeti funzionali. - Coccimari : Oggi sono giunta a una conclusione perché inizia a essere un leitmotiv della mia esistenza: maschi che mi dicono no… - gonzoclaris : #Chiesa l'affare #chiesa nasconde qualcosa forse fondi al nero o riciclaggio, non c'è niente di logico in questo a… - angela36914995 : @04Carmen20 scusami tanto. ma secondo te è normale che dei tunisini non si fermino all'alt? e speronino una motov… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente alt "Niente alt, solo 2-3 colpi". Ma per il gip gridò: "Spara" il Giornale Rotta balcanica senza diritti per i migranti: in Bosnia sgomberato il campo di Bira

A fine settembre è stato chiuso il “centro” per richiedenti asilo e rifugiati nella periferia di Bihac, nel cantone di Una-Sana. Una decisione illegittima del governo cantonale, come denuncia dal camp ...

Niente più furti nelle abitazioni del Frusinate: sgominata la “banda dell’audi”

Sgominata dalla Polizia la ‘banda dell’Audi’ che negli ultimi mesi ha messo a segno decine di furti in abitazione nel Frusinate e soprattutto nel circondario di Cassino. I malviventi, tutti residenti ...

Nell’Italia fragile i ponti non cadono da soli

Nonostante l'evidenza dei cambiamenti climatici andiamo dritti per la nostra strada d’asfalto e cemento a imbrattare valli, pianure, montagne e colline. Poi ci accontentiamo delle condoglianze e diamo ...

A fine settembre è stato chiuso il “centro” per richiedenti asilo e rifugiati nella periferia di Bihac, nel cantone di Una-Sana. Una decisione illegittima del governo cantonale, come denuncia dal camp ...Sgominata dalla Polizia la ‘banda dell’Audi’ che negli ultimi mesi ha messo a segno decine di furti in abitazione nel Frusinate e soprattutto nel circondario di Cassino. I malviventi, tutti residenti ...Nonostante l'evidenza dei cambiamenti climatici andiamo dritti per la nostra strada d’asfalto e cemento a imbrattare valli, pianure, montagne e colline. Poi ci accontentiamo delle condoglianze e diamo ...