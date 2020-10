Netflix sotto accusa in Texas per «promozione di oscenità»

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo le minacce di morte ricevute dalla regista Maïmouna Doucouré, e gli appelli al boicottaggio diper il film Cuties (titolo originale Mignonnes),to di «sessualizzare» l’immagine delle bambine, la piattaforma streaming è ora stata incriminata da un gran giurì in– nella Contea di Tyler – per la «di materiale visivo osceno nella rappresentazione di minori». Secondo il gran giurì, Cuties non avrebbe «nessun valore letterario, artistico, politico o scientifico» – e non potrebbe dunque appellarsi … Continua L'articoloinper «di oscenità» proviene da il ...

Super_Niky : Già sotto le coperte...Netflix Disney+ o Prime Video?! ?? - siscrivestaccat : Oggi 'detox day' e io da detossinare ho il cervello quindi stasera mi sfondo di schifezze davanti a netflix sotto a… - johnfrancoart : RT @billiwing1: La cancellazione di @GlowNetflix mi ha portato a fare qualche riflessione sulle logiche che stanno sotto il rinnovo delle s… - badtasteit : #Donneaiprimipassi: Netflix sotto accusa dallo stato del Texas per 'contenuti osceni'. - bradsmacchiato : @LuMorningstarX leggi sotto il suo ultimo post of e qui ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix sotto

Radio Spada

City of lies è un film del 2018 diretto da Brad Furman, regista con all’attivo pochi film fra cui Runner, runner del 2013 con Ben Affleck e Justine Timberlake, The infiltrator del 2016 con Bryan Crans ...Sembra proprio che sia un periodo di novità in casa Netflix. Infatti, in poche ore sono emerse due nuove funzionalità per il servizio.