Nazionale, Mancini: “Abbiamo costruito una grande squadra. Giusto permettere alle persone di tornare negli stadi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Siamo riusciti a costruire una squadra che gioca bene a calcio, che cerca di fare un gioco propositivo, abbiamo creato un buon ambiente e ne siamo felici. Tutti i ragazzi vengono volentieri e si divertono e credo che questo sia alla base di tutto quando si fa sport”. Queste le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini in vista dell’amichevole fra Italia e Moldova, in programma questa sera alle 20:45 a Firenze. “Non ci sono tanti italiani nel campionato italiano, cerchiamo di chiamare quelli che hanno maggiore qualita’ e che possono far bene nel nostro sistema di gioco – ha spiegato nell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport in merito alla formazione che scenderà in campo con tre giocatori del Sassuolo – Il Sassuolo gioca bene ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Siamo riusciti a costruire unache gioca bene a calcio, che cerca di fare un gioco propositivo, abbiamo creato un buon ambiente e ne siamo felici. Tutti i ragazzi vengono volentieri e si divertono e credo che questo sia alla base di tutto quando si fa sport”. Queste le dichiarazioni del commissario tecnico della, Robertoin vista dell’amichevole fra Italia e Moldova, in programma questa sera20:45 a Firenze. “Non ci sono tanti italiani nel campionato italiano, cerchiamo di chiamare quelli che hanno maggiore qualita’ e che possono far bene nel nostro sistema di gioco – ha spiegato nell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport in merito alla formazione che scenderà in campo con tre giocatori del Sassuolo – Il Sassuolo gioca bene ...

