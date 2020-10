Navalny: Francia e Germania per sanzioni alla Russia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 07 OTT - La Francia e la Germania condannano "con la massima durezza" l'attentato ad Alexei Navaklny e annunciano l'intenzione di proporre nuove sanzioni contro la Russia. È quello ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 07 OTT - Lae lacondannano "con la massima durezza" l'attentato ad Alexei Navaklny e annunciano l'intenzione di proporre nuovecontro la. È quello ...

