Nations League Spagna-Svizzera: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sabato 10 Ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Alfredo di Stefano di Madrid di disputerà la partita di Uefa Nations League Spagna-Svizzera. Una sfida interessante tra una Spagna granitica e forte, visto che ha vinto 4 a 0 contro L'Ucraina di Andrij Ševčenko, e una Svizzera a secco e in cerca disperata di vittorie. Ci sono stati 5 precedenti match tra la Spagna e la Svizzera, e i dati parlano chiaro: tre vittorie per gli Spagnoli, una vittoria per i Svizzeri e un pareggio. Infatti la Svizzera dovranno vincere obbligatoriamente per non arrivare ultimi nel girone ed evitare così la recessione.

