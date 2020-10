Nardella | “Addio Chiesa-Fiorentina? Ci sono rimasto male | noi odiamo le maglie a strisce…”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “L’addio dialla? Noi tifosi violalea strisce in generale, poi sebianconere è ancora peggio“. Il sindaco di Firenze, Dario, commenta così l’addio di Federico, trasferitosi all’ultimo giorno di mercato alla Juventus. “Se è stato un tradimento? Tradimento è una parola forte – ha aggiunto il sindaco, tifosissimo della, in collegamento con ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1 -, ma sicuramente ci siamo rimasti tutti“. E ancora: “Ho letto che Commisso ha detto chenon lo ha nemmeno chiamato, allora mi è venuto in mente il brano da suonargli col ...