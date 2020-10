Napoli, una donna si rifiuta di mettere la mascherina e diventa violenta con gli agenti: arrestata | VIDEO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) donna arrestata senza mascherina a Napoli Una donna senza mascherina è stata arrestata a Napoli. Il fatto è successo ieri, martedì 6 ottobre e tutto è iniziato perché la signora non voleva mettere correttamente il dpi, portandolo abbassata sul mento. Si tratta di una 50enne di origine ucraina, ma residente regolarmente a Napoli da diversi anni e sposata con un commerciante di via Toledo, che all’invito dei poliziotti che stavano pattugliando la strada dello shopping del centro storico, si è rifiutata di indossare correttamente la mascherina e ha colpito sul casco anche uno degli agenti che la stava invitando a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)senzaUnasenzaè stata. Il fatto è successo ieri, martedì 6 ottobre e tutto è iniziato perché la signora non volevacorrettamente il dpi, portandolo abbassata sul mento. Si tratta di una 50enne di origine ucraina, ma residente regolarmente ada diversi anni e sposata con un commerciante di via Toledo, che all’invito dei poliziotti che stavano pattugliando la strada dello shopping del centro storico, si èta di indossare correttamente lae ha colpito sul casco anche uno degliche la stava invitando a ...

Il film è ambientato a Napoli nei primi anni ’80 ed inizia con una’allegra festa di carnevale, seguita poi dall’immagine della famiglia in oggetto che guarda in tv un documentario sui leoni e il ...

Decesso poliziotto di Montoro, al via la raccolta fondi per la famiglia

Gli agenti del reparto prevenzione crimine di Napoli hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Antonio Guerriero ad estinguere il mutuo. Il 47enne poliziotto di Montoro è morto per ...

