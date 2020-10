Napoli, rifiuta di indossare la mascherina e cerca di colpire un agente - arrestata | video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Polizia di stato e soldati dell'esercito per l'arresto di una 50enne ucraina che non indossava la mascherina, davanti agli occhi increduli dei passanti. Secondo la ricostruzione della Questura gli agenti avrebbero invitato la donna ad indossare la mascherina, ma lei si sarebbe rifiutata "iniziando a deriderli e proseguendo nella sua condotta". È stata arrestata per "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, nonché sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19".Covid19 Lorenzin NoneTrump Covid Ospedale NoneUsain Bolt Positivo Al Covid None Leggi su panorama (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Polizia di stato e soldati dell'esercito per l'arresto di una 50enne ucraina che non indossava la, davanti agli occhi increduli dei passanti. Secondo la ricostruzione della Questura gli agenti avrebbero invitato la donna adla, ma lei si sarebbeta "iniziando a deriderli e proseguendo nella sua condotta". È stataper "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, nonché sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19".Covid19 Lorenzin NoneTrump Covid Ospedale NoneUsain Bolt Positivo Al Covid None

