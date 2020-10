Napoli, prima immagine di Bakayoko in maglia azzurra – FOTO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tiemoue Bakayoko è arrivato nel centro sportivo del Napoli Tiemoué Bakayoko è stato l’ultimo acquisto del Napoli nella finestra calciomercato appena conclusa. Il francese va a rinforzare la mediana di Gattuso, che lo ha già allenato ai tempi del Milan. Oggi Bakayoko è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno e, attraverso i propri social, il Napoli ha pubblicato la prima FOTO del centrocampista con indosso la maglia azzurra. 👋 Ciao @TimoeB08 🤙 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3zntcrugme — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 7, 2020 Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tiemoueè arrivato nel centro sportivo delTiemouéè stato l’ultimo acquisto delnella finestra calciomercato appena conclusa. Il francese va a rinforzare la mediana di Gattuso, che lo ha già allenato ai tempi del Milan. Oggiè arrivato al centro sportivo di Castel Volturno e, attraverso i propri social, ilha pubblicato ladel centrocampista con indosso la. 👋 Ciao @TimoeB08 🤙 💙 #ForzaSempre pic.twitter.com/3zntcrugme — Official SSC(@ssc) October 7, 2020 Leggi ...

