Napoli | Milik verso l’addio? Un club italiano torna alla carica per il polacco

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per diverse settimane è stato vicino all'addio al, mafine Arkadiuszè rimasto con gli azzurri. Secondo Tuttosport, si tratta perlopiù del mancato trasferimentoRoma che di una scelta del giocatore. Non è un caso se l'attaccantesembrerebbe voler lasciare ilpartenopeo nella prossima sessione di mercato.caption id="attachment 781651" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionOPZIONESempre secondo Tuttosport, non mancherebbero le offerte per. Il giocatore era stato anche accostato al Tottenham, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Infatti la Fiorentina avrebbe fiutato l'occasione: l'attaccante è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e avrebbe l'opportunità di ...