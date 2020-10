Napoli, mega assembramento sulla Linea 2 a piazza Cavour (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Misure restrittive per bar e ristornati, ma sui mezzi pubblici non si trasmette il Covid? Se lo chiedono oggi, nuovamente, i sindacati. Davanti all’ennesima mattinata di “passione” per utenti e pendolari della metropolitana di Napoli. La foto, diffusa dall’Usb, parla da sola. Sono le 8 30 di questa mattina e nella stazione della Linea 2 di piazza Cavour a Napoli la ressa per prendere il treno è quella di sempre. Quasi come se il Covid non fosse mai arrivato in città, eppure in Campania in queste ore l’impennata di contagi sta raggiungendo apici mai registrai in Regione, neanche a marzo. “Tutti a parlare degli assembramenti per le strade e fuori alle scuole – spiega Adolfo Vallini ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Misure restrittive per bar e ristornati, ma sui mezzi pubblici non si trasmette il Covid? Se lo chiedono oggi, nuovamente, i sindacati. Davanti all’ennesima mattinata di “passione” per utenti e pendolari della metropolitana di. La foto, diffusa dall’Usb, parla da sola. Sono le 8 30 di questa mattina e nella stazione della2 dila ressa per prendere il treno è quella di sempre. Quasi come se il Covid non fosse mai arrivato in città, eppure in Campania in queste ore l’impennata di contagi sta raggiungendo apici mai registrai in Regione, neanche a marzo. “Tutti a parlare degli assembramenti per le strade e fuori alle scuole – spiega Adolfo Vallini ...

