Napoli, indagato l’agente che ha sparato al rapinatore minorenne (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Eccesso di legittima difesa. E’ questa l’accusa per cui sarà indagato l’agente di polizia che nella notte tra sabato e domenica ha sparato e ucciso Luigi Cafaia, il ragazzo di 17 anni sorpreso nel corso di una rapina insieme ad un complice. Sarà indagato per eccesso di legittima difesa l’agente che nella notte tra sabato … L'articolo Napoli, indagato l’agente che ha sparato al rapinatore minorenne proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Eccesso di legittima difesa. E’ questa l’accusa per cui saràl’agente di polizia che nella notte tra sabato e domenica hae ucciso Luigi Cafaia, il ragazzo di 17 anni sorpreso nel corso di una rapina insieme ad un complice. Saràper eccesso di legittima difesa l’agente che nella notte tra sabato … L'articolol’agente che haalproviene da leggilo.org.

CatelliRossella : Napoli, rapinatore 17enne ucciso: indagato l'agente che ha sparato - news24_napoli : Napoli, l’avv. Grassani: ‘Club non è indagato, la partita con la Juve… - mattino5 : 17enne ucciso a Napoli: indagato l'agente che ha sparato, è polemica. 'Noi abbiamo fatto un'azione politica per ra… - OdeonZ__ : Grassani: 'Il Napoli non è indagato da procura Figc. La partita si deve giocare' - Dalla_SerieA : Grassani: “Napoli non indagato, la Procura ci ha solo chiesto documenti” - -