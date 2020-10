Napoli femminile, sconfitta a tavolino contro l’Inter: ecco il motivo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al triplice fischio Napoli-Inter era finita 1-1, gol di Eva Bartonová per le nerazzurre, pareggio di Jenny Hjohlman per le partenopee. Ma dopo esaminato gli atti il Giudice Sportivo – rilevato che in occasione della sfida contro l’Inter la società ospitante non ha inserito nella distinta di gara il medico sociale, peraltro non presente in panchina, e il corretto numero di “calciatrici formate” – ha disposto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) per il Napoli. Al club partenopeo è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00. L'articolo Napoli femminile, sconfitta a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al triplice fischio-Inter era finita 1-1, gol di Eva Bartonová per le nerazzurre, pareggio di Jenny Hjohlman per le partenopee. Ma dopo esaminato gli atti il Giudice Sportivo – rilevato che in occasione della sfidal’Inter la società ospitante non ha inserito nella distinta di gara il medico sociale, peraltro non presente in panchina, e il corretto numero di “calciatrici formate” – ha disposto la(con il punteggio di 0-3) per il. Al club partenopeo è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00. L'articoloa ...

