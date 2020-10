“My Son”, James McAvoy il protagonista senza copione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) James McAvoy è senza dubbio uno degli attori di più grande talento nel panorama contemporaneo e lo dimostrerà ancora una volta in My Son. Insieme a Claire Foy (The Crown) è stato infatti scelto come protagonista del film sperimentale di Christian Carion, nel suo adattamento anglostatunitense. La particolarità dell’opera originale dello stesso Carion (Mon garçon, in francese) è la totale assenza di una sceneggiatura per la parte del protagonista. È un ruolo volutamente improvvisato, dal primo all’ultimo minuto. Genesi e sviluppo di “My Son” Dopo aver quindi conquistato il pubblico con le personalità multiple di Split, McAvoy si cimenterà in una recitazione propriamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dubbio uno degli attori di più grande talento nel panorama contemporaneo e lo dimostrerà ancora una volta in My Son. Insieme a Claire Foy (The Crown) è stato infatti scelto comedel film sperimentale di Christian Carion, nel suo adattamento anglostatunitense. La particolarità dell’opera originale dello stesso Carion (Mon garçon, in francese) è la totale asdi una sceneggiatura per la parte del. È un ruolo volutamente improvvisato, dal primo all’ultimo minuto. Genesi e sviluppo di “My Son” Dopo aver quindi conquistato il pubblico con le personalità multiple di Split,si cimenterà in una recitazione propriamente ...

