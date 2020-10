Mps | Gualtieri ora pensa allo scudo fiscale per le cause | così convincerà i francesi?

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono giorni delicati nel mondo delle banche italiane. Una soluzione per Mps va trovata, e anche presto. Il Ministero guidato dasa che da Mps passa il consolidamento bancario del Paese. Dopo Unicredit, secondo fonti di Via XX Settembre riprese da Il Messaggero in un articolo a firma di Rosario Dimito, “nei giorni scorsi sondaggi sarebbero stati fatti sul Credit Agricole, ma anche iavrebbero preso tempo”. La sensazione è che vogliano avere rassicurazioni da parte dello Stato sui rischi legali. Si, dunque, a una sorta diper le Casue. Mps è infatti in bonis, anche se con troppe incognite in un quadro complessivo non chiaro. “La zavorra diha un valore contabile definito: 5,417 miliardi di vertenze passive, 4,811 ...