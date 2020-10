Moto GP, GP Francia. Vinales: “Mi sento positivo. Ci siamo lasciati alle spalle quanto successo a Montmelò” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Ci siamo lasciati alle spalle quello che e’ successo a Montmeló e continuiamo a concentrarci sul lavoro da svolgere. Mi sento positivo, sappiamo che Le Mans e’ un circuito che puo’ adattarsi alla nostra Moto se lavoriamo bene”. Così Maverick Vinales ha commentato l’imminente week-end del Gran Premio di Francia. “Anche a me piace molto quella pista, ho ottenuto dei buoni risultati in passato e quindi penso che possiamo fare di nuovo bene in questo fine settimana – ha proseguito il compagno di scuderia di Valentino Rossi – Ma, come sempre a Le Mans, il meteo puo’ essere un fattore decisivo per come si svolgera’ il weekend di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Cispquello che e’a Montmeló e continuiamo a concentrarci sul lavoro da svolgere. Mi, sappiamo che Le Mans e’ un circuito che puo’ adattarsi alla nostrase lavoriamo bene”. Così Maverickha commentato l’imminente week-end del Gran Premio di. “Anche a me piace molto quella pista, ho ottenuto dei buoni risultati in passato e quindi penso che posfare di nuovo bene in questo fine settimana – ha proseguito il compagno di scuderia di Valentino Rossi – Ma, come sempre a Le Mans, il meteo puo’ essere un fattore decisivo per come si svolgera’ il weekend di ...

sportface2016 : #MotoGP, #GPFrancia. #Vinales: 'A Le Mans, il meteo può essere un fattore decisivo. Sono curioso di vedere cosa pos… - sportface2016 : #MotoGP, #GPFrancia. #ValentinoRossi: 'Le Mans e' una pista che mi piace molto e di solito li' siamo competitivi. F… - motosprint : #MotoGP: si va verso l'uso dei freni in carbonio nel GP di #Francia - corsedimoto : MOTOGP - Stefan #Bradl, due giorni di test a Portimão per poi volare in Francia per il GP. E ammette: 'La #Honda no… - dianatamantini : MOTOGP - Stefan Bradl, due giorni di test a Portimão per poi volare in Francia per il GP. E ammette: 'La Honda non… -