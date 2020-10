Moto GP, GP Francia. Valentino Rossi: “Possiamo lottare per il podio” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Sicuramente il risultato finale in Catalogna e’ stato un peccato, ma la cosa positiva e’ che siamo abbastanza veloci per lottare per il podio, e penso che possiamo provare qualcosa anche durante il fine settimana in Francia”. Valentino Rossi suona la carica in vista del week-end del Gran Premio di Francia del mondiale di MotoGp. “Le Mans e’ una pista che mi piace molto e di solito li’ siamo competitivi – ha proseguito il fuoriclasse della Yamaha – L’obiettivo e’ continuare il lavoro che abbiamo fatto in Catalogna e lottare di nuovo davanti. Faremo del nostro meglio per combattere per il podio. Speriamo che il tempo, se non buono, sia almeno costante, cosi’ da poter essere completamente preparati ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Sicuramente il risultato finale in Catalogna e’ stato un peccato, ma la cosa positiva e’ che siamo abbastanza veloci perper il podio, e penso che possiamo provare qualcosa anche durante il fine settimana in”.suona la carica in vista del week-end del Gran Premio didel mondiale diGp. “Le Mans e’ una pista che mi piace molto e di solito li’ siamo competitivi – ha proseguito il fuoriclasse della Yamaha – L’obiettivo e’ continuare il lavoro che abbiamo fatto in Catalogna edi nuovo davanti. Faremo del nostro meglio per combattere per il podio. Speriamo che il tempo, se non buono, sia almeno costante, cosi’ da poter essere completamente preparati ...

