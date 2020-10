Mondiali di League of Legends, la situazione dei vari gruppi: molte emozioni tra DRX e Top Esports (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La vittoria per il Team Liquid contro G2 Esports e l’incontro ricco di azione tra Fnatic e Gen.G hanno rappresentato le migliori emozioni della giornata di martedì al campionato mondiale di League of Legends, il “Day 4” della fase a gironi. I restanti tre gruppi della fase principale (A, C e D) hanno completato il loro primo round robin di gioco a partita singola. Nel gruppo A, la vittoria del Team Liquid su G2 Esports ha consentito di mantenere distanze corte in classifica. Suning e G2 sembrano ancora le due squadre più forti di questo gruppo. Jungler Lê “SofM” Quang Duy ha concluso le sue due precedenti partite con oltre 100 punti di vantaggio su entrambi i suoi avversari, dimostrando la sua abilità, supportata egregiamente dal ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La vittoria per il Team Liquid contro G2e l’incontro ricco di azione tra Fnatic e Gen.G hanno rappresentato le miglioridella giornata di martedì al campionato mondiale diof, il “Day 4” della fase a gironi. I restanti tredella fase principale (A, C e D) hanno completato il loro primo round robin di gioco a partita singola. Nel gruppo A, la vittoria del Team Liquid su G2ha consentito di mantenere distanze corte in classifica. Suning e G2 sembrano ancora le due squadre più forti di questo gruppo. Jungler Lê “SofM” Quang Duy ha concluso le sue due precedenti partite con oltre 100 punti di vantaggio su entrambi i suoi avversari, dimostrando la sua abilità, supportata egregiamente dal ...

