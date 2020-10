Moda | CDP eroga finanziamento da 50 milioni di euro a OTB Diesel

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha concesso unda 50dia OTB, la holding costruita da Renzo Rosso intorno ai suoi marchi, fra cui la, per sostenere i piani di sviluppo e crescita del gruppo. Grazie anche alle risorse messe a disposizione da CDP infatti, OTB – a cui fanno capo i marchi iconici, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, e le società specializzate nello sviluppo di marchi in licenza Staff International e Brave Kid – continuerà a investire in attività di crescita e sviluppo delle eccellenze Made In Italy. Fondato e presieduto da Renzo Rosso, OTB (acronimo di “Only The Brave”) è un gruppo diinternazionale e alternativo che sfida le frontiere tradizionali ...