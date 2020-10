Ministro Speranza: “I dati Coronavirus ci lanciano una sfida enorme” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono giorni concitati per il Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha sottolineato la rinnovata gravità della situazione Coronavirus in Italia. I casi di Coronavirus in Italia continuano a crescere a ritmi allarmanti. In particolare la Campania è la regione italiana in cui il contagio si sta diffondendo a macchia d’olio, addirittura più velocemente che in Lombardia. … L'articolo Ministro Speranza: “I dati Coronavirus ci lanciano una sfida enorme” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono giorni concitati per ildella Salute Roberto, che ha sottolineato la rinnovata gravità della situazionein Italia. I casi diin Italia continuano a crescere a ritmi allarmanti. In particolare la Campania è la regione italiana in cui il contagio si sta diffondendo a macchia d’olio, addirittura più velocemente che in Lombardia. … L'articolo: “Iciunaenorme” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

