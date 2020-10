Milik fuori rosa: spunta già la sua nuova squadra (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nemmeno il tempo di concludere il calciomercato che già si parla ancora di trattative e nuove destinazioni. Il caso più spinoso per ciò che riguarda … L'articolo Milik fuori rosa: spunta già la sua nuova squadra proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nemmeno il tempo di concludere il calciomercato che già si parla ancora di trattative e nuove destinazioni. Il caso più spinoso per ciò che riguarda … L'articologià la suaproviene da ForzAzzurri.net.

SiamoPartenopei : CorSport - Il Napoli mette ufficialmente Milik fuori rosa: il polacco fuori dalla lista serie A ed Uefa - Yavonz15 : @napolista Come sì è rivelato strano Milik. Sta praticamente due stagioni fermo per infortunio, sembra pretendere u… - news24_napoli : Milik fuori Napoli: ha fatto il tampone in Polonia, è arrivato l’esito… - infoitsport : Milik fuori Napoli: ha fatto il tampone in Polonia, è arrivato l'esito. Il retroscena - andrethegenius : @napolista Tranquilli, che ha gennaio firma con la Juventus. Così i giochetti agostani di De Laurentis gli si sono… -