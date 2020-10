Milano, in allerta il campus della Bocconi: due studenti positivi al Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Due a Milano e una a Roma: iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di studenti positivi dalle università d’Italia, che da qualche giorno hanno ripreso le lezioni in presenza dopo lo stop imposto dal Coronavirus. All’Università Roma Tre è stato sospeso un corso ed è stato consigliato l’isolamento cautelare ai partecipanti, mentre alla Bocconi di Milano è scattata una “quasi” quarantena di massa: a 190 studenti del campus è stato consigliato di rimanere in isolamento fiduciario. Ieri, 6 ottobre, è stata accertata la positività di 2 ragazzi della residenza Castiglioni, una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Due ae una a Roma: iniziano ad arrivare le prime segnalazioni didalle università d’Italia, che da qualche giorno hanno ripreso le lezioni in presenza dopo lo stop imposto dal. All’Università Roma Tre è stato sospeso un corso ed è stato consigliato l’isolamento cautelare ai partecipanti, mentre alladiè scattata una “quasi” quarantena di massa: a 190delè stato consigliato di rimanere in isolamento fiduciario. Ieri, 6 ottobre, è stata accertata latà di 2 ragazziresidenza Castiglioni, una ...

