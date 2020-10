Milano, Forza Italia vuole candidare una casalinga per municipio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La proposta di Forza Italia per le elezioni al comune di Milano per il 2021: “Una casalinga per ognuno dei municipi” “Una casalinga per ogni municipio“: è questa la proposta di Forza Italia per le prossime comunali di Milano nel 2021. Spiega a La Repubblica Cristina Rossello, deputata di Forza Italia: “La terribile esperienza del Covid ha dato valore a ruoli e tradizioni, l’instancabile lavoro delle casalinghe ha infuso coraggio e capacità di reazione a famiglie, vicini di casa e conoscenti in lockdown. Le casalinghe, con la loro esperienza, hanno dispensato consigli preziosi nei loro quartieri dando il via a una premiante rete di solidarietà. ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La proposta diper le elezioni al comune diper il 2021: “Unaper ognuno dei municipi” “Unaper ogni“: è questa la proposta diper le prossime comunali dinel 2021. Spiega a La Repubblica Cristina Rossello, deputata di: “La terribile esperienza del Covid ha dato valore a ruoli e tradizioni, l’instancabile lavoro delle casalinghe ha infuso coraggio e capacità di reazione a famiglie, vicini di casa e conoscenti in lockdown. Le casalinghe, con la loro esperienza, hanno dispensato consigli preziosi nei loro quartieri dando il via a una premiante rete di solidarietà. ...

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - umanesimo : RT @maurovanetti: @umanesimo @Carlo314159 Certo, per forza! Sono molto impegnati in tal senso. Il 29 è venuto un ministro ad assistere, e u… - maurovanetti : @umanesimo @Carlo314159 Certo, per forza! Sono molto impegnati in tal senso. Il 29 è venuto un ministro ad assister… - JOvincello95 : RT @SkyTG24: #Milano, la proposta di Forza Italia: “Una casalinga in ogni municipio” - amanduregan : RT @ShoeGuyOtis: Forza Milano -