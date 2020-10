Migranti fuggono dalla quarantena e incendiano il centro d’accoglienza | tre agenti feriti video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tre, la struttura devastata e un numero imprecisato difuggiti. È il bilancio dell’ennesima rivolta in und’accoglienza. Stavolta è successo al Villaggio Mosè di Agrigento, che ospitava circa 65 stranieri, per lo più tunisini. A darne notizia è stato il segretario generale della Federazione sindacale della Polizia di Stato, Valter Mazzetti, parlando di situazioni che “si verificano con una frequenza allarmante” e che sono, oltre tutto, “bombe a orologeria sul piano sanitario”. Aglie alle forze di polizia è arrivata la solidarietà di FdI, che chiede: “Sono queste le risorse da tutelare?”. Materassi in fiamme ed estintori ...