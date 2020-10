“Mi hanno tolto il lavoro”. Discriminato perché è l’uomo più tatuato del mondo. Com’è e cosa faceva per vivere (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sylvaine Helaine, conosciuto come Freaky Hoody, è l’uomo con il numero di tatuaggi più alto in tutta la Francia. Ma sotto la pelle completamente tatuata di Freaky Hoody, scorre il sangue di appassionato insegnante della scuola materna ed elementare, che proprio per quei segni incisi sul corpo, rischia seriamente di perdere per sempre il posto di lavoro. Una lettera ricevuta dai genitori di un bambino ha messo in allarme l’intero istituto. Nonostante sia un uomo colto e pacato, Sylvaine sembra incutere paura agli occhi di alcuni bambini della scuola. La lettera scritta dai genitori di un bimbo denuncia esattamente questo aspetto. Il piccolo sembra andare incontro, ogni notte, ad alcuni incubi causati proprio dall’aspetto dell’insegnante. Questo episodio sembra avere spinto i dirigenti del dipartimento scolastico a ricorrere alla sospensione per poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sylvaine Helaine, conosciuto come Freaky Hoody, è l’uomo con il numero di tatuaggi più alto in tutta la Francia. Ma sotto la pelle completamente tatuata di Freaky Hoody, scorre il sangue di appassionato insegnante della scuola materna ed elementare, che proprio per quei segni incisi sul corpo, rischia seriamente di perdere per sempre il posto di lavoro. Una lettera ricevuta dai genitori di un bambino ha messo in allarme l’intero istituto. Nonostante sia un uomo colto e pacato, Sylvaine sembra incutere paura agli occhi di alcuni bambini della scuola. La lettera scritta dai genitori di un bimbo denuncia esattamente questo aspetto. Il piccolo sembra andare incontro, ogni notte, ad alcuni incubi causati proprio dall’aspetto dell’insegnante. Questo episodio sembra avere spinto i dirigenti del dipartimento scolastico a ricorrere alla sospensione per poi ...

