Melania Trump contro Stormy Daniels: “Porno mignotta”. La replica della pornostar: “Hai venduto la tua fi**a e la tua anima” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scintille tra Melania Trump e la pornostar Stormy Daniels. Tutto è iniziato con la pubblicazione di alcune conversazioni private della First Lady da parte di una sua ex collaboratrice e ora è arrivata la replica, plateale e lapidaria, su Twitter di Daniels. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, Stephanie Winston Wolkoff, una socialite di New York ex amica di Melania ed ex membro del suo staff alla Casa Bianca, ha pubblicato l’audio di una conversazione privata avuta con la moglie del presidente Usa che parla di una donna additandola come “porno mignotta”: “Se vai su Google, leggerai che Annie Leibovitz ha fatto un servizio fotografico a quella porno mignotta, sarà su ”Vogue” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scintille trae la. Tutto è iniziato con la pubblicazione di alcune conversazioni privateFirst Lady da parte di una sua ex collaboratrice e ora è arrivata la, plateale e lapidaria, su Twitter di. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, Stephanie Winston Wolkoff, una socialite di New York ex amica died ex membro del suo staff alla Casa Bianca, ha pubblicato l’audio di una conversazione privata avuta con la moglie del presidente Usa che parla di una donna additandola come “porno mignotta”: “Se vai su Google, leggerai che Annie Leibovitz ha fatto un servizio fotografico a quella porno mignotta, sarà su ”Vogue” ...

