Mazara del Vallo, i familiari dei pescatori sequestrati in Libia da 37 giorni: “Fiducia nelle istituzioni ma non abbiamo notizie” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bloccati in Libia con un processo all’orizzonte. Dopo 37 giorni, restano sospese le sorti dei 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti a Bengasi dalle autorità del generale Khalifa Haftar. “Continuiamo a non avere notizie, ci basterebbe una loro fotografia”, dicono a più riprese i familiari dei marittimi. Dalla sera del sequestro dei due pescherecci Antartide e Medinea, sono in collegamento con l’Unità di crisi della Farnesina, che sta monitorando le trattative per il rilascio dei pescatori (otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi). Nel pomeriggio l’intero gruppo ha seguito con delusione il question time alla Camera, durante il quale il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bloccati incon un processo all’orizzonte. Dopo 37, restano sospese le sorti dei 18dideltrattenuti a Bengasi dalle autorità del generale Khalifa Haftar. “Continuiamo a non avere notizie, ci basterebbe una loro fotografia”, dicono a più riprese idei marittimi. Dalla sera del sequestro dei due pescherecci Antartide e Medinea, sono in collegamento con l’Unità di crisi della Farnesina, che sta monitorando le trattative per il rilascio dei(otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi). Nel pomeriggio l’intero gruppo ha seguito con delusione il question time alla Camera, durante il quale il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico ...

FicarraePicone : Lo sapevate che 18 pescatori di Mazara del Vallo sono tenuti in ostaggio da oltre 27 giorni? Sapevatelo e dicetelo… - ilfoglio_it : L'ex pm del processo sulla Trattativa Antonio #Ingroia è stato sconfitto (con 40 punti di distacco) pure a Campobel… - AMorelliMilano : Paura a Mazara del Vallo. #Nordafricano seminudo, al grido di 'Allah Akbar', sfonda la porta del convento e lo dev… - clikservernet : Mazara del Vallo, i familiari dei pescatori sequestrati in Libia da 37 giorni: “Fiducia nelle istituzioni ma non ab… - Etruria72 : RT @fattoquotidiano: Mazara del Vallo, i familiari dei pescatori sequestrati in Libia da 37 giorni: “Fiducia nelle istituzioni ma non abbia… -