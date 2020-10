Maxi sequestro della Guardia di Finanza: 1,6 milioni di mascherine cinesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un numero spaventoso. Si tratta nel dettaglio di mascherine facciali monouso per un totale di 1.650.000 pezzi sequestrate in dogana. LEGGI ANCHE: Profondo Rosso Usa, i casi superano quota 7,5 milioni Torture nel carcere di Viterbo: insulti e minacce ai detenuti Un milione e 650 mila mascherine sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un numero spaventoso. Si tratta nel dettaglio difacciali monouso per un totale di 1.650.000 pezzi sequestrate in dogana. LEGGI ANCHE: Profondo Rosso Usa, i casi superano quota 7,5Torture nel carcere di Viterbo: insulti e minacce ai detenuti Un milione e 650 milasono state sequestrate dalladia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Maxi sequestro alla sedicente dottoressa Kramer: truffe anche in - laRedazioneEU : Evasione fiscale a Scafati: maxi-sequestro da 1 milione di euro - LiveSicilia : Maxi sequestro della Finanza a un condannato per associazione mafiosa - ottopagine : Evasione fiscale e maxi sequestro di beni da 1 milione di euro #Scafati - imarkez : RT @blogsicilia: Maxi sequestro di droga a Palermo allo Sperone, arrestata una donna - -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi sequestro Maxi sequestro della Finanza a un condannato per associazione mafiosa Live Sicilia Maxi-blitz anti-droga,

Identificate 2.035 persone e controllati 3.281 veicoli, con 5 persone arrestate tra spaccio di stupefacenti, furto e ricettazione e 10 denunciate a piede libero per vari reati. Sequestrati quasi 40 ch ...

Oltre 1500 episodi di spaccio, maxi operazione dei carabinieri. Misure cautelari per 31 persone

Oltre 1500 episodi di spaccio, maxi operazione dei carabinieri. Misure cautelari per 31 persone. E' questo il bilancio dell'operazione "Bicycle", avviata ...

Scatta il blitz della Finanza, nei guai i patron di Made in Sud

Scatta il blitz della Finanza, nei guai i patron di Made in Sud. Scatta il blitz della Finanza, nei guai i patron di Made in Sud ...

Identificate 2.035 persone e controllati 3.281 veicoli, con 5 persone arrestate tra spaccio di stupefacenti, furto e ricettazione e 10 denunciate a piede libero per vari reati. Sequestrati quasi 40 ch ...Oltre 1500 episodi di spaccio, maxi operazione dei carabinieri. Misure cautelari per 31 persone. E' questo il bilancio dell'operazione "Bicycle", avviata ...Scatta il blitz della Finanza, nei guai i patron di Made in Sud. Scatta il blitz della Finanza, nei guai i patron di Made in Sud ...