Matrimonio a prima vista Italia | scatta il primo bacio tra le coppie FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ha ripreso la messa in onda l’amatissimo programma, in cui tredi sconosciuti accettano di partecipare ad un esperimento sociale sull’amore. Tre esperti in relazioni, infatti, decidono di formare treche ritengono essere compatibili. Dopo un mese circa di, i protagonisti dovranno scegliere se preferiscono divorziare o portare avanti la relazione. E già dallapuntata non sono mancati colpi di scena. Tornatra covid e imprevisti Il 6 ottobre è andata in onda lapuntata dia ...