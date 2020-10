«Matrimonio a prima vista Italia 5» | il ritorno | tra Covid-19 e un bacio inaspettato

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’adrenalina che accompagna da sempre il matrimonio al buio, quello che porta a infilare la fede all’anulare di una persona che non abbiamo mai incontrato e che tre esperti hanno selezionato per noi in base al livello di compatibilità che ci lega, trova, nella nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, la seconda targata Real Time, la paura per un nemico insidioso, subdolo e inaspettato: il Covid-19. A metà febbraio, quando iniziano le selezioni e Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini comunicano ai sei fortunati che si sposeranno di lì a due settimane, il mondo si ferma e anche il programma è costretto a mettersi in stand-by, lasciando i futuri sposi a interrogarsi se il fatidico giorno arriverà per davvero e come sarà viverlo senza i parenti e gli amici di sempre. L’eccezionalità dell’evento porta, poi, allo scioglimento di una coppia che si era ancora mai incontrata: quella di Maddalena e Luca, costretti a rinunciare alle nozze per via dell’impegno della ragazza in una struttura sanitaria che la mette tutti i giorni a contatto con persone a rischio Covid. Un vero peccato, anche perché Luca aveva già attirato l’attenzione del pubblico femminile che avrebbe volentieri sognato con lui. https://twitter.com/realtimetvit/status/1312724149308207106