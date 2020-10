Mascherine pure dentro casa. Ecco cosa cambia da domani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesca Galici Nuove misure per il contenimento dei contagi all'insegna del rigore. Oggi altri 3678 casi. Speranza: "La situazione è seria" Da domani sarà operativo il nuovo dpcm firmato da Giuseppe Conte, che in conferenza ha annunciato le nuove misure per il contenimento del coronavirus. Su tutte, spicca l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto laddove non ci sia il metro di distanza con gli altri individui presenti, a meno che non siano conviventi. Il governo ha tolto alle Regioni la possibilità di agire in autonomia per allentare le misure del nuovo dpcm, che potranno solo essere inasprite senza consultare il ministero della Salute. Il nuovo dpcm si inserisce nello scenario del rinnovato stato di emergenza, prolungato fino al prossimo 31 gennaio. "Serve attenzione anche in famiglia", ha ammonito Conte. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesca Galici Nuove misure per il contenimento dei contagi all'insegna del rigore. Oggi altri 3678 casi. Speranza: "La situazione è seria" Dasarà operativo il nuovo dpcm firmato da Giuseppe Conte, che in conferenza ha annunciato le nuove misure per il contenimento del coronavirus. Su tutte, spicca l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto laddove non ci sia il metro di distanza con gli altri individui presenti, a meno che non siano conviventi. Il governo ha tolto alle Regioni la possibilità di agire in autonomia per allentare le misure del nuovo dpcm, che potranno solo essere inasprite senza consultare il ministero della Salute. Il nuovo dpcm si inserisce nello scenario del rinnovato stato di emergenza, prolungato fino al prossimo 31 gennaio. "Serve attenzione anche in famiglia", ha ammonito Conte. ...

Quindi, è il caso di dire, la mascherina all’aperto è assolutamente inutile ... che passano comunque tutti per Covid, come ha ammesso pure il governatore del Veneto Luca Zaia: “Il conteggio è falsato, ...

Il nuovo decreto, mascherine sempre obbligatorie

Mascherina sempre obbligatoria all'aperto e al chiuso in tutta Italia. Esclusi i bambini di età inferiore a sei anni, chi pratica sport e le persone con patologie respiratorie. Questo il cuore ...

