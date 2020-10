Mascherine, obbligo anche al chiuso dove non si abita: decreto Contrasto al corona virus, provvedimento del presidente del Consiglio e del ministro della Salute (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se non a casa propria, obbligo di Mascherine anche al chiuso. Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se non a casa propria,dial. Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei ministri: Ildei Ministri, su proposta delGiuseppe Conte e delRoberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti connesse con la prorogadichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazionedirettiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di ...

SkyTG24 : Dall'obbligo di mascherine all'aperto alla proroga dello #statodiemergenza: il ministro #Speranza ha illustrato le… - Corriere : ?? Cosa dice il testo definitivo del decreto del governo - SkyTG24 : Con il nuovo #Dpcm è tornato l'obbligo delle #mascherine all'aperto. Ci sono, però, dei casi in cui è possibile evi… - LuciaLaVita1 : RT @ToniSonia: Con il nuovo DPCM diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto se si è vicini a persone… - MauroMirandoli : RT @25O319: Allora, secondo me l'obbligo dell'uso di mascherine all'esterno non è fatto per limitare il contagio ma per limitare le uscite… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine obbligo Obbligo di mascherine nel nuovo decreto: ecco come evitare la multa fino a 1.000 euro Corriere della Sera Perché l’obbligo di mascherine all’aperto rischia di non servire a nulla

restando esclusi dai detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della ...

Coronavirus: Furlan, 'doverose le misure del Governo, conciliare sicurezza e lavoro'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Giuste e doverose le misure del Governo sull’obbligo della mascherina anche all’aperto. Non bisogna abbassare la guardia contro il Covid per non disperdere i sacrifici che ...

restando esclusi dai detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della ...Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Giuste e doverose le misure del Governo sull’obbligo della mascherina anche all’aperto. Non bisogna abbassare la guardia contro il Covid per non disperdere i sacrifici che ...