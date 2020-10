Mascherine anche a scuola? E che succede con lo sciopero anti-concorso dei precari? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un concorso straordinario che i sindacati uniti bocciano in tronco: necessario ma non utile ora in pieno allarme Covid Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unstraordinario che i sindacati uniti bocciano in tronco: necessario ma non utile ora in pieno allarme Covid

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - chedisagio : È vero che il Covid -19 colpisce tutti senza distinzione di ceto, classe sociale, stipendio. Però è anche vero ch… - blvood : RT @_lasilviaaa: Mettetevi le mascherine anche all’aperto mi raccomando, che a marzo dobbiamo fare Sanremo. - chiara0206 : RT @valy_s: Mesi fa,quando il #Covid_19 faceva paura,in T.I.c’erano 4.000 persone e il SSN al collasso.. ti dicevano che le mascherine NON… -