Mascherine all’aperto: sanzioni fino a 1000 euro per chi non le indossa. Ecco cosa bolle in pentola (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vanno indossate le Mascherine all’aperto e al chiuso. Sanzione da 400 a 1000 euro per chi viola l’obblig. Tamponi obbligatori per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Sono queste alcune delle misure che – secondo quanto trapela – prevede il nuovo Dpcm, che potrebbe slittare alla settimana prossima. «Non è ancora deciso», spiegano fonti di governo all’Adnkronos. Mascherine all’aperto e al chiuso Sulle Mascherine, il Dpcm dovrebbe prevedere l’obbligo di indossarla sempre sia all’aperto che al chiuso, come già stabilito da alcune regioni. Ma ci sono alcune eccezioni: si è esentati se si fa attività motoria (fermo restando il distanziamento di almeno due ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vannote leall’aperto e al chiuso. Sanzione da 400 aper chi viola l’obblig. Tamponi obbligatori per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Sono queste alcune delle misure che – secondo quanto trapela – prevede il nuovo Dpcm, che potrebbe slittare alla settimana prossima. «Non è ancora deciso», spiegano fonti di governo all’Adnkronos.all’aperto e al chiuso Sulle, il Dpcm dovrebbe prevedere l’obbligo dirla sempre sia all’aperto che al chiuso, come già stabilito da alcune regioni. Ma ci sono alcune eccezioni: si è esentati se si fa attività motoria (fermo restando il distanziamento di almeno due ...

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza | Il Dpcm: obbligo di mascherine all'apert… - hetzmichnicht1 : RT @noitre32: Covid, giudice francese dice no a mascherine all’aperto: “Obbligo viola la libertà”. Il Tar di Strasburgo, in Francia, ha boc… - Tiziana99296006 : @agodandaniela @Gio15474822 @vanabeau Fuori all' aperto mentre cammini da sola ? Ma dai per tre mesi ci hanno detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all’aperto Mascherine obbligatorie: quando, dove e come. Fortune Italia