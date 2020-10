Mascherine all’aperto, è polemica: De Magistris durissimo contro De Luca, “non ha alcun senso. Se sono solo con mia moglie non la devo mettere” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ polemica sulle Mascherine. Secondo il nuovo Dcpm sarà obbligatorio indossarle sempre, con unica eccezione nelle abitazioni. Quando si esce di casa bisogna indossare la mascherina anti-Covid, anche se non c’è altra gente nelle vicinanze. L’Italia intera, dunque, si divide: c’è chi non trova un senso a questa nuova legge, chi invece continua fermamente a portare avanti questa direttiva. E’ lite tra De Magistris e De Luca: il sindaco di Napoli ha risposto duramente al Presidente della Regione Campania. ”Giusto quando si è in presenza di altre persone. La mascherina è uno strumento di prevenzione condivisibile. Reputo, invece, assolutamente privo di buon senso l’obbligo di indossarle quando si è da ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’sulle. Secondo il nuovo Dcpm sarà obbligatorio indossarle sempre, con unica eccezione nelle abitazioni. Quando si esce di casa bisogna indossare la mascherina anti-Covid, anche se non c’è altra gente nelle vicinanze. L’Italia intera, dunque, si divide: c’è chi non trova una questa nuova legge, chi invece continua fermamente a portare avanti questa direttiva. E’ lite tra Dee De: il sindaco di Napoli ha risposto duramente al Presidente della Regione Campania. ”Giusto quando si è in presenza di altre persone. La mascherina è uno strumento di prevenzione condivisibile. Reputo, invece, assolutamente privo di buonl’obbligo di indossarle quando si è da ...

