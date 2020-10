Mascherina, la Ferrario delira contro Salvini? "Ma che notizia è questa?", Durigon la affonda (che imbarazzo per Tiziana Panella) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra le più scatenate contro Matteo Salvini, in quest'ultimo periodo, c'è per certo Tiziana Ferrario. E l'ex mezzobusto del Tg1 trova terreno fertile per scagliarsi contro il leader della Lega a Tagadà, il programma di Tiziana Panella in onda su La7. La Ferrario si confronta con Claudio Durigon su coronavirus, mascherine e restrizioni, e subito passa all'attacco: "Il suo segretario si è fatto vedere più volte senza la Mascherina, quasi come fosse una scelta ben precisa. C'è ormai quest'idea che siamo in un clima di dittatura sanitaria: lei è convinto che si debba girare senza Mascherina? ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra le più scatenateMatteo, in quest'ultimo periodo, c'; per certo. E l'ex mezzobusto del Tg1 trova terreno fertile per scagliarsiil leader della Lega a Tagadà, il programma diin onda su La7. Lasi confronta con Claudiosu coronavirus, mascherine e restrizioni, e subito passa all'attacco: "Il suo segretario si; fatto vedere più volte senza la, quasi come fosse una scelta ben precisa. C'; ormai quest'idea che siamo in un clima di dittatura sanitaria: lei; convinto che si debba girare senza? ...

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada #Salvini e la mascherina: lo scontro #Durigon-#Ferrario in diretta - La7tv : #tagada #Salvini e la mascherina: lo scontro #Durigon-#Ferrario in diretta - PsyMat : @cristianovilla9 @TizianaFerrario Ma il tweet della Ferrario è stato letto e capito o no? Si parla della mascherina… - barbaradc : RT @PiazzapulitaLA7: Se io vedo un leader forte che gira senza mascherina come han fatto per esempio Trump, Bolsonaro o Johnson, credo che… -