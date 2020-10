Marvel e Disney a rischio? Tutto quello che sappiamo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo . La pandemia, lo, ha creato problemi ai più diversi settori delle industrie e il cinema è senza dubbio tra i più colpiti. Il duro colpo lo incassa laper il settore, che vede tutti i suoi film slittati pesantemente. Dopo aver rimandato il tanto atteso Black Widow – atteso per aprile 2020 …

ronniehowlett3 : RT @MangaForevernet: ? Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell'8 ottobre ? ? - MangaForevernet : ? Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell'8 ottobre ? ? - MeganCo35706912 : RT @Vittorino1806: Da oggi un'ampia selezione di film Disney, compresi i titoli Marvel, Pixar e Star Wars, sono disponibili in 4K su iTunes… - RikBon77 : @m_e_g_mayer @ExplorerLento Sei mai faranno film sull'Amalgam Comics allora sì, altrimenti DC (Warner Bros) e Marve… - 24h_Tecnologia : iTunes, anche i film Disney (Star Wars, Marvel, Pixar) passano al 4K HDR: Finalmente arriva la qualità video superi… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Disney

Come ogni settimana, vi riportiamo le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell’8 ottobre. Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell’8 ottobre Le uscite Marvel dell’8 o ...Il 2020 diventa ancora più povero di uscite cinematografiche, soprattutto con la perdita di Dune, che ora non ha più una data di uscita italiana e che negli USA arriverà nell'ottobre 2021. Ma non è il ...