Margherita Sarfatti | la regina dell’arte che ha vissuto all’ombra del fascismo per amore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ci sono donne che hanno lasciato il segno, pur restando apparentemente nella penombra degli uomini e delle storie di vita che hanno. È questo il caso di. Conosciuta per essere stata la compagna di Benito Mussolini, in realtàè stata molto altro. La prima donna in Europa ad occuparsi di critica d’arte, a lei il merito di creare e pianificare una politica culturale nei confronti di un Paese che l’ha poi rinnegata. Una storia la sua, degna di essere raccontata, per tutte quella passione che ha segnato una vicenda umana non priva di contrasti e vicissitudini, prima fra tutte, quella storia d’travolgente avuta proprio con Mussolini.era una donna ricca ed elegante, dotata di una grande intelligenza ...