Mare fuori | quarta puntata – Anticipazioni 14 ottobre

Leggi su giornal

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)andrà in onda con lanella prima serata di Rai 2 del 142020. Verranno trasmessi l’episodio 7, L’amore malvagio, e l’episodio 8, Conosci te stesso. I ragazzi detenuti nel carcere minorile ci riserveranno nuove sorprese: il clima diventerà sempre più teso. Ledici confermano infatti una crisi profonda tra Filippo e Carmine: dopo aver stretto una grande amicizia, i due si ritroveranno ai ferri corti. Cosa può essere successo? Dove siamo rimasti Nella terzadi, Gemma finisce in prigione dopo aver deciso di vendicarsi contro il fidanzato violento. Intanto, Filippo ruba una lametta per ...