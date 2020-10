Mare Fuori | anticipazioni | trama e cast della terza puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladi, la nuova serie tv con Carolina Crescentini che racconta storie complicate di adolescenti finiti in carcere per diversi reati. Ma quali sono lee la(composta da 2 episodi) in onda oggi, 7 ottobre 2020? Di seguito tutte le informazioni.Nel primo episodio di oggi di, dal titolo “La vendetta per guarire”, Gemma, una ragazza di Rimini, subisce abitualmente violenza dal fidanzato, ma quando la sorella diventa lei stessa una vittima ...