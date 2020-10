Marco Carta e il furto alla Rinascente: oggi la sentenza d'Appello, il pg chiede 8 mesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per il cantante Marco Carta il sostituto pg Celestina Gravina, ha chiesto una condanna a 8 mesi di carcere per il furto di magliette in un centro commerciale, del valore di 1.200 euro. Era il 31 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per il cantanteil sostituto pg Celestina Gravina, ha chiesto una condanna a 8di carcere per ildi magliette in un centro commerciale, del valore di 1.200 euro. Era il 31 ...

Il 35enne è già stato assolto in primo grado. Era stato arrestato il 31 maggio 2019 insieme a una sua amica, la 53enne Fabiana Muscas, che si è assunta tutta la responsabilità e sta scontando la pena ...

Marco Carta, Procura chiede condanna a 8 mesi per furto delle magliette: in arrivo la sentenza

Processo d'appello nei confronti del cantante, per il furto di sei magliette alla Rinascente di Milano risalente al maggio 2019 La Procura Generale, con il sostituto pg Celestina Gravina, ha chiesto ...

