Marco Carta assolto in Appello per furto magliette alla Rinascente di Milano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ giunta nel primo pomeriggio di oggi la sentenza del processo d’Appello che vedeva imputato Marco Carta per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano. Il cantante è stato assolto dalle accuse. Lo riferisce Fanpage.it al termine del secondo grado. La procura generale aveva richiesto una condanna a 8 mesi di carcere a carico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ giunta nel primo pomeriggio di oggi la sentenza del processo d’che vedeva imputatoper ildelledi. Il cantante è statodalle accuse. Lo riferisce Fanpage.it al termine del secondo grado. La procura generale aveva richiesto una condanna a 8 mesi di carcere a carico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

HuffPostItalia : Marco Carta assolto in appello nel processo per il furto di sei magliette - MediasetTgcom24 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - Adnkronos : #MarcoCarta, confermata l'assoluzione in appello - romi_andrio : RT @qn_giorno: #Milano, Marco Carta assolto anche in Appello per il furto di magliette. 'Sono felicissimo' - RADIOBRUNO1 : Assolto anche in appello #marcocarta #assoluzione #7ottobre #RadioBruno -