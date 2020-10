Marco Carta assolto in appello a Milano nel processo per il furto delle magliette (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I questa settimana si era parlato di Marco Carta per via della sua assenza a Live-Non è la d’Urso ma oggi torniamo a parlare dell’ex vincitore di Amici per una notizia che mette fine a una storia brutta che lo ha visto coinvolto. Oggi infatti è un giorno speciale per Marco. Il cantante infatti è stato assolto nel processo di secondo grado con al centro il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro, alla Rinascente di Milano, nel maggio 2019. Lo ha deciso la Corte d’appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale che risale al 31 maggio 2019. La procura generale aveva chiesto per lui 8 mesi di reclusione. Per le motivazioni della sentenza ci vorranno 60 giorni.Non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I questa settimana si era parlato diper via della sua assenza a Live-Non è la d’Urso ma oggi torniamo a parlare dell’ex vincitore di Amici per una notizia che mette fine a una storia brutta che lo ha visto coinvolto. Oggi infatti è un giorno speciale per. Il cantante infatti è statoneldi secondo grado con al centro ildi seidel valore di 1.200 euro, alla Rinascente di, nel maggio 2019. Lo ha deciso la Corte d’diche ha confermato la sentenza del Tribunale che risale al 31 maggio 2019. La procura generale aveva chiesto per lui 8 mesi di reclusione. Per le motivazioni della sentenza ci vorranno 60 giorni.Non ...

