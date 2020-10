Marco Carta, arriva la sentenza per le accuse di furto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vittoria in tribunale per Marco Carta, che è stato assolto in secondo grado di giudizio dalle accuse di furto. La sentenza d’appello va a confermare quella in primo grado che era stata emanata all’incirca un anno fa: non sono ancora stati forniti dettagli sulla decisione, e per ulteriori elementi sarà necessario attendere le motivazioni, che verranno depositate tra un paio di mesi. Non è stata dunque accolta la richiesta del sostituto pg Celestina Gravina, che aveva chiesto per il cantante una condanna a 8 mesi di carcere. L’arresto per furto di Marco Carta Marco Carta era stato arrestato insieme ad un’amica, Fabiana Muscas, il 31 maggio 2019. L’accusa era ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vittoria in tribunale per, che è stato assolto in secondo grado di giudizio dalledi. Lad’appello va a confermare quella in primo grado che era stata emanata all’incirca un anno fa: non sono ancora stati forniti dettagli sulla decisione, e per ulteriori elementi sarà necessario attendere le motivazioni, che verranno depositate tra un paio di mesi. Non è stata dunque accolta la richiesta del sostituto pg Celestina Gravina, che aveva chiesto per il cantante una condanna a 8 mesi di carcere. L’arresto perdiera stato arrestato insieme ad un’amica, Fabiana Muscas, il 31 maggio 2019. L’accusa era ...

HuffPostItalia : Marco Carta assolto in appello nel processo per il furto di sei magliette - MediasetTgcom24 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - Marghe90 : Marco Carta è stato assolto ANCHE in appello. Ora, andate a sfogare la vostra frustrazione altrove. Mi riferisco… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Marco Carta assolto in Appello dall'accusa di furto -