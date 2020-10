Marcelo, la Juventus pensa già al primo colpo del 2021 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marcelo, da tempo seguito dalla Juventus, potrebbe vestire la casacca bianconera già dalla prossima finestra di mercato. Conclusa questa sessione, con il colpo last minute di Federico Chiesa, i bianconeri non si fermano e guardano già al futuro. Nonostante una politica societaria che ha puntato decisamente su un ringiovanimento della rosa, il terzino brasiliano potrebbe rappresentare un affare low cost in grado di regalare esperienza alla “Vecchia Signora“. Marcelo (Getty Images)Marcelo, stipendio elevato per il brasiliano Attualmente, il brasiliano è relegato in panchina da Zidane che gli preferisce il francese Mendy. Marcelo classe 1988, ha un contratto in scadenza con i Blancos nel 2022. Percepisce uno stipendio netto di 11,7 milioni di euro. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020), da tempo seguito dalla, potrebbe vestire la casacca bianconera già dalla prossima finestra di mercato. Conclusa questa sessione, con illast minute di Federico Chiesa, i bianconeri non si fermano e guardano già al futuro. Nonostante una politica societaria che ha puntato decisamente su un ringiovanimento della rosa, il terzino brasiliano potrebbe rappresentare un affare low cost in grado di regalare esperienza alla “Vecchia Signora“.(Getty Images), stipendio elevato per il brasiliano Attualmente, il brasiliano è relegato in panchina da Zidane che gli preferisce il francese Mendy.classe 1988, ha un contratto in scadenza con i Blancos nel 2022. Percepisce uno stipendio netto di 11,7 milioni di euro. ...

