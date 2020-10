Manchester United: Cavani in quarantena, esordirà in Champions (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Il Manchester United dovrà aspettare ancora prima di 'esibire' il proprio rinforzo 'last-minute' Edinson Cavani. Secondo il Daily Mail, infatti, l'attaccante classe 1987, appena ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Ildovrà aspettare ancora prima di 'esibire' il proprio rinforzo 'last-minute' Edinson. Secondo il Daily Mail, infatti, l'attaccante classe 1987, appena ...

