Manchester United, Cavani: "Ho avuto il coronavirus e ho avuto paura di smettere" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Appena approdato al Manchester United, Edinson Cavani ha rilevato di aver avuto il coronavirus e di aver pensato di smettere. "Dopo le vacanze in Spagna, la mia ragazza ed io abbiamo fatto un test che è risultato negativo, e poi lo abbiamo rifatto perché lei aveva mostrato dei sintomi ed è risultato positivo". Le parole dell'attaccante all'emittente radiofonica argentina 'Dos de punta'. "Eravamo molto spaventati, ma grazie a dio stiamo bene. Ho pensato di smettere di giocare, aspettando che tutto questo passasse. Tutto quello che sta succedendo nel mondo fa male e suscita molta incertezza, perché nessuno sa quale sarà la soluzione".

